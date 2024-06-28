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NBA tarihinde bir ilk! Efsane basketbolcu LeBron James, oğluyla takım arkadaşı oldu

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NBA'in efsane basketbolcularında LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, NBA Draftı 2. tur 55. sıradan LeBron'un oğlu olan Bronny James'i seçti. Bu gelişmenin ardından LeBron James ve oğlu, NBA tarihinde baba-oğul olarak aynı takımda mücadele edecek ilk ikili olarak tarihe geçti.

Nba Draftları'nda ikinci tur heyecanı yaşanırken, bir süredir basketbolseverlerin beklediği bir gelişme de yaşandı. Nba'de ilk kez baba-oğul aynı formayı giyecek. Bronny James, Los Angeles Lakers forması giyen babası LeBron James ile takım arkadaşı oldu.

NBA tarihinde bir ilk! Efsane basketbolcu LeBron James, oğluyla takım arkadaşı oldu

55. SIRADAN DRAFT EDİLDİ

LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, tarihi bir draft seçimine imza attı. Lakers, NBA Draftı 2. tur 55. sıradan LeBron'un oğlu olan Bronny James'i seçti. Bu gelişmenin ardından ise LeBron James ve oğlu Bronny James'in aynı takıma oynaması kesinleşmiş oldu.

NBA tarihinde bir ilk! Efsane basketbolcu LeBron James, oğluyla takım arkadaşı oldu

NBA TARİHİNDE BİR İLK

LeBron James ve oğlu, NBA tarihinde baba-oğul olarak aynı takımda mücadele edecek ilk ikili olarak tarihe geçti. NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran LeBron, oğluyla aynı takımda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söylüyordu.

NBA tarihinde bir ilk! Efsane basketbolcu LeBron James, oğluyla takım arkadaşı oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Los Angeles Lakers Lebron James Basketbolcu Baba NBA Basketbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Nihat Şireci:

Biz de babamla Cuma’ya giderdik

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