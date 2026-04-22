Rockets, Alperen'in "double double"ına rağmen Lakers'a kaybetti
NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkili oyununa rağmen Los Angeles Lakers'a yenildi. Öte yandan, Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i geçerek seriyi eşitledi. Portland Trail Blazers da San Antonio Spurs karşısında galip gelerek eşitliği sağladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 101-94 yenilerek seride 2-0 geriye düştü.
Rockets'ta milli oyuncu Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla "double double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist kaydederken Marcus Smart, 25 sayı attı.
76ers, Celtics karşısında seriyi eşitledi
Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 111-97 yenerek Doğu Konferansı playoff serisini 1-1'e eşitledi.
76ers'ta VJ Edgecombe, 30 sayı ve 10 ribauntla oynarken Tyrese Maxey, 29 sayı kaydetti. Milli oyuncu Adem Bona ise galibiyete 3 ribaunt ve 1 blokla katkı verdi.
Celtics'te Jaylen Brown'ın 36 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Blazers, Spurs karşısında 1-1 eşitliği sağladı
Portland Trail Blazers, deplasmanda San Antonio Spurs'u 106-103 yendi ve Batı Konferansı play-off ilk tur serisini 1-1'lik eşitliğe getirdi.
Blazers'ta Scoot Henderson, 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Spurs'ta Stephon Castle, 18 sayı atarken takımın genç yıldızı Victor Wembanyama, ikinci çeyrekte sakatlanarak oyuna devam edemedi.