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NBA maçına giden McGregor'dan skandal hareket! Maskotu hastanelik etti

Spor Haberleri

Eski dünya şampiyonu MMA dövüşçüsü Connor McGregor, NBA final serisi 4'üncü maçında Miami Heat'in maskotunu tek yumrukla yere serdi. Maskot Burnie, hastaneye kaldırıldı.

NBA final serisinde bir skeç için parkeye çıkan MMA yıldızı Connor McGregor, maskotu hastanelik etti. Cuma günü Miami'de oynanan Miami Heat-Denver Nuggets NBA final serisi 4. maçında McGregor, gösteri için parkeye çıktı.

HASTANELİK OLDU

McGregor, gösteri için sahneye çıkan Heat'in maskotuna yumruk attı. Tek yumrukla yere yığılan Burnie, McGregor'dan bir darbe daha aldı.

NBA maçına giden McGregor'dan skandal hareket! Maskotu hastanelik etti

AĞRI KESİCİ VERİLDİ

Maskot, yumruklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede ağrı kesici verildi ve gözlem altında tutuldu. Ardından evine gönderildiği öğrenildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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