NBA Final serisinin ilk maçı oynandı! Denver, Miami'yi zorlanmadan geçerek seride durumu 1-0'a getirdi

Final serisinin ilk maçında kadrosunda Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin yer aldığı Denver Nuggets, Ball Arena'da Bam Adebayo ve Jimmy Butler'lı Miami Heat'i konuk etti.

İKİ TAKIMDA HEDEF 'ŞAMPİYONLUK'

Medya tarafından bir türlü hak ettiği ilgiyi göremeyen Nuggets, yıllardır sabırla işlediği yapılanmasını bir NBA şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor.

Bununla birlikte Jimmy Butler ile Nikola Jokic ise kariyerlerindeki ilk yüzüğü kazanmayı amaçlıyor. Özetle, her iki tarafın da kaybedecek çok şeyi var. Bu da demek oluyor ki, iki takım da asla pes etmeyecek. Biz basketbolseverlere ise bu görsel şölenin tadını çıkarmak düşecek.

JOKİC İLK MAÇTA 'TRİPLE DOUBLE' YAPTI

Nuggets'ın baştan sona domine ettiği maçta, Nikola Jokic 27 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double", Jamal Murray 26 sayı, 6 ribaunt, 10 asistle "double double" yaptı. Aaron Gordon 16 sayı, Michael Porter 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Jokic, Jason Kidd'in ardından NBA finallerindeki ilk maçında "triple double" yapan ikinci oyuncu oldu.

Bam Adebayo'nun 26 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Heat'te ise Jimmy Butler 13 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle salondan ayrıldı. Gabe Vincent 19, Haywood Highsmith 18 sayı katkı sağladı.

GÖZLER İKİNCİ MAÇA ÇEVRİLDİ

4 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı, 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'de yine Nuggets'ın sahasında oynanacak.