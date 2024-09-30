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NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti
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NBA efsaneleri arasında yer alan Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcu ve Hall of Fame üyesi Dikembe Mutombo, beyin kanseri nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti.

Nba tarihinin efsane oyuncularından Dikembe Mutombo, 58 yaşında yaşamını yitirdi.

BEYİN TÜMORU TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Nba'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki yıldır beyin tümörü tedavisi gören Mutombo'nun hayata veda ettiği duyuruldu.

NBA KARİYERİ

Kariyeri boyunca NBA'de Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formaları giyen Demokratik Kongo asıllı ABD'li eski basketbolcu Mutombo, pota altındaki etkili blok ve savunma performansıyla akıllarda yer etti.

Ligde geçirdiği 18 sezonda 8 kez all-star ve 4 defa yılın savunma oyuncusu seçilen Mutombo; 3 kez blok, 2 defa da ribaunt kralı oldu. Mutombo, 3 bin 289 blokla Hakeem Olajuwon'un (3 bin 830) ardından NBA'de normal sezonların en fazla blok yapan ikinci oyuncusu olmayı da başardı.

Hawks ve Nuggets tarafından 55 numaralı forması emekliye ayrılan Mutombo, 2015'te ise Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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