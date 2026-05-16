NBA'de Spurs, Batı Konferansı finaline yükseldi

NBA play-off'larında San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves'u 139-109 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve finale yükseldi. Doğu Konferansı'nda ise Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers'ı 115-94 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 139-109 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Target Center'da oynanan karşılaşmada, Spurs'te Stephon Castle 32 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

De'Aaron Fox 21, Victor Wembanyama 19 ve Julian Champagnie ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 24, Terrence Shannon 21 ve Naz Reid 18 sayı kaydetti.

Spurs, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak. Seri 19 Mayıs Salı günü Thunder'ın sahasında başlayacak.

Pistons, seride 3-3'lik eşitlik sağladı

Doğu Konferansı yarı finalinde Detroit Pistons, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 115-94 yenerek seride durumu 3-3 yaptı.

Rocket Arena'da oynanan müsabakada Cade Cunningham 21 sayıyla oynarken Paul Reed 17, Jalen Duren ise 15 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Cavaliers'ta James Harden 23 sayıyla maçın en skoreri olurken Evan Mobley 18 sayıyla tamamladı.

Serinin yedinci maçı, Pistons'un evinde Little Caesars Arena'da 18 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
