Lakerslı Hayes'in düşürdüğü Wizards maskotu dava açmaya hazırlanıyor

Los Angeles Lakers oyuncusu Jaxson Hayes'in itmesiyle düşen Washington Wizards maskotu, yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. NBA, Hayes'e 1 maç ceza verirken, maskot hukuki adım atmayı planlıyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen Jaxson Hayes'in iterek düşürdüğü Washington Wizards maskotu, yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor.

31 Ocak'ta oynanan ve Lakers'ın deplasmanda 142-111 kazandığı maç öncesinde salondan koşarak çıkmaya çalışan Wizards maskotu, pivot Hayes tarafından itilerek düşürüldü.

NBA, bu olayın ardından Hayes'e 1 maç ceza verirken, maskot hukuki süreç başlatmak için 2021 yılında Hayes'e karşı açılan aile içi şiddet davasında karşı tarafı temsil eden avukatlık bürosunu seçti.

Hukuk firması Waukeen McCoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yasal işlem başlatmadan önce onlara meseleyi çözme fırsatı vereceğiz. Ancak yasal işlem yapılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Hayes, 1 maçlık cezasını çektikten sonra Wizards ve maskottan özür dilemişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
