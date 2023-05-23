NBA'de bir devir sona mı eriyor? LeBron James'ten basın toplantısında hayranlarını tedirgin eden sözler

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, kariyerine nokta koyabilir. Dünyaca ünlü 38 yaşındaki basketbolcu basın toplantısında gelen soru üzerine yaptığı açıklamada, "Açıkçası, basketbola devam konusu üzerine düşüneceğim. Geleceğin ne olacağı belli değil. Bu konuyu detaylıca düşüneceğim." ifadelerini kullanması kafaları karıştırdı.

Los Angeles Lakers'ın, Denver Nuggets'a yenilerek kaybettiği Batı Konferansı final serisinin ardından basın toplantısında sürpriz bir açıklamada bulundu.

"BU KONUYU DETAYLICA DÜŞÜNECEĞİM"

Denver Nuggets'a 113-111 yenilerek 4-0 kaybettikleri Batı Konferansı final serisinin ardından LeBron James, basın toplantısında gelen "Emekliliği düşünüyor musun?" sorusuna beklenmedik bir cevap verdi. 38 yaşındaki basketbolcu yaptığı açıklamada, "Açıkçası, basketbola devam konusu üzerine düşüneceğim. Geleceğin ne olacağı belli değil. Bu konuyu detaylıca düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

ABDUL-JABBAR'I GERİDE BIRAKTI

LeBron James, bu sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak NBA'in en skorer oyuncusu oldu. 4 şampiyonluk yaşayan ABD'li basketbolcu, 4 kez de sezonun en değerli oyuncu seçildi.