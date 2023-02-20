NBA All-Star'da tarihi gece! Jayson Tatum'dan benzeri görülmemiş sayı katkısı

NBA All-Star'da Giannis Antetokounmpo'nun takımı, LeBron James'in ekibini 184-175 mağlup etti. Mücadelede Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum 55 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle NBA tarihine geçti. Tatum, NBA All-Star tarihinde bir maçta en fazla sayı atan basketbolcu oldu.