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Nazillispor'un yeni ismi tescillendi

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Nazilli Belediyespor'un isim değişikliği için yapılan başvuru Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylandı. Kulübün yeni adı Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

ŞİRKETLEŞMEYE giderek Nazilli Belediyespor olan adını değiştiren Nazillispor'un yeni ismi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da tescillendi. Siyah-beyazlı kulübün isim değişikliği için 2 Ağustos'ta Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru onaylandı. Kulübün yeni adı Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Nazilli Belediye Spor Kulübü bünyesindeki futbol şubesinin amatör ve profesyonel tüm aktif ile pasifleriyle beraber Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devir işleminin tescili yapıldı. TFF'nin resmi internet sitesinde de kulübün adı Nazillispor AŞ olarak değişti.

Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın siyah beyazlı-kulübe gönderdiği yazılı açıklamada, "Dosya evrakının incelenmesi neticesinde Kulüplerin Futbol Dalında Tescil Talimatı'nda belirtilen evrakın federasyonumuza iletildiği görülmüş olup, Nazilli Belediye Spor Kulübü bünyesinde yürütülmekte olan amatör ve profesyonel tüm futbol faaliyetlerini barındıran futbol şubesinin talep edildiği şekliyle tüm aktif ve pasifleriyle, Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi devrinde hukuki bir engel bulunmadığı anlaşılarak devrin kabulüne ve kulübün federasyonumuz kayıtlarında, Nazilli Spor Alt Yapı Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile tesciline, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 26.08.2024 tarihli toplantısında karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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