Nazillispor, Tire 2021 FK'ya Yenilerek Düşme Potasında Kaldı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nazillispor, sahasında Tire 2021 FK'ya 1-0 yenilerek puanını 2'ye düşürdü ve düşme hattında kalmaya devam etti. Maçın tek golü ise 82. dakikada Atakan'dan geldi.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Nazillispor sahasında Tire 2021 FK'ya tek golle yenildi: 0-1. Müsabakanın ilk yarısında her iki takım da gol bulamadı ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. Konuk Tire 2021 FK dakikalar 82'yi gösterdiğinde Atakan'la ağları havalandırdı: 0-1. Müsabakayı tek golle kazanan Tire 2021 FK puanını 12'ye çıkarırken, Nazillispor 2 puanla düşme potasında kaldı.
