Nazillispor, Tire 2021 FK'ya Yenilerek Düşme Potasında Kaldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Nazillispor sahasında Tire 2021 FK'ya tek golle yenildi: 0-1. Müsabakanın ilk yarısında her iki takım da gol bulamadı ve devre 0-0 eşitlikle sona erdi. Konuk Tire 2021 FK dakikalar 82'yi gösterdiğinde Atakan'la ağları havalandırdı: 0-1. Müsabakayı tek golle kazanan Tire 2021 FK puanını 12'ye çıkarırken, Nazillispor 2 puanla düşme potasında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor