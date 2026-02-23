Haberler

Nazillispor 9 maçta 52 gol yedi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Nazillispor, son 9 maçında kalesinde 52 gol görüp sadece 1 gol atarak büyük bir umut kaybı yaşıyor. Yönetimdeki sorunlar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalan kulüp, üst üste 9 yenilgi alarak amatör lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta dibe demir atan Nazillispor oynadığı son 9 maçta kalesinde tam 52 gol görürken 1 kez ağları sarsabildi. Bu sezon başkanı şike soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen, futbolcuları bahisten ceza alınca altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan, tesislerinden ve stadından olan Nazillispor, 22 maçta 4 beraberlik, 18 mağlubiyet alırken üst üste 9 yenilgiyle paraşütsüz amatör lige koşuyor.

Dün iç saha maçlarını oynadığı Pamukören Sahası'nda Karşıyaka'ya Türk futbolunun en farklı skorlarından birini alarak 10-0 yenilen Nazilli, son 9 haftada Eskişehirspor'a 8-0, Ayvalıkgücü'ne 8-1, Söke 1970 SK ve Denizli İdmanyurdu'na 6-0, Tire 2021 FK'ya 5-0, Bornova 1877'ye de 4-0 yenildi. Kurtuluş umudu kalmayan siyah-beyazlı kulüp 22 maçta 74 gol yedi. Kadrosunda 16 yaşında futbolcular bile olan Nazillispor'da oyuncular maddi imkansızlık nedeniyle sahaya çıkarken farklı formalar giyiyor.

