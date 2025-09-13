Nazillispor'dan transfer rekoru, 36 oyuncu alındı

TFF 3. Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, transferin son gününde 8 futbolcuyla daha anlaşarak toplam 36 takviye yaptı.

36 FUTBOLCUYU RENKLERİNE BAĞLADI

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunda sadece 5 profesyonel oyuncu bulunan siyah-beyazlılar, amatör lisanslı 36 futbolcuyu kadrosuna kattı. Nazillispor'da bahis eylemi nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Şahin Kaya son transferlerle birlikte imza töreni düzenleyerek objektife poz verdi.

BİR İSMİN LİSANSI ÇIKMADI

Nazilli temsilcisi son olarak Recep Metin, Ömer Çetinbaş, Mehmet Ali Akın, Ahmet Arda Çakmak, Emir Yıldız, Ömer Faruk Kurt, İnan Mengütaş ve Bahadır Cem Bakırman'la sözleşme imzaladı. Bu isimlerden sadece gurbetçi Bahadır Cem'in lisansı henüz çıkmadı.

İŞTE O TRANSFERLER

Nazillispor'un yaptığı amatör transferler şöyle: "Abdulmelik Hanalp, Ahmet Arda Çakmak, Ahmet Buğra Güven, Ali Osman Döner, Alperen Duyar, Arda Kabadayı, Bahadır Cem Bakırman, Berdan Yelken, Berk Kırkıcı, Bertuğ Başdemir, Burak Arslan, Ediz Fırat, Emir Yıldız, Emirhan Esemen, Emirhan Uzun, Eray Halidi, Fatih Kılıç, Furkan Ateş, Hasan Talha Ceylan, İnan Mengütaş, Mehmet Ali Akın, Mehmet Mert Pala, Mehmet Salih Yiğit, Metin Barutçu, Osman Efe İşcanlı, Ömer Çetinbaş, Ömer Faruk Kurt, Özkan Arda Kurtuluş, Recep Metin, Selahattin Özen, Talha Erdoğan, Taner Türk, Utku Sarp Boran, Yağız Efe Kaya, Yunus Teke, Yusufcan Kutlu."