Nazillispor'da Yüksel Yeşilova Dönemi Kısa Sürdü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyetsiz son sıradaki Nazillispor'da bu sezon ikinci Yüksel Yeşilova dönemi de kısa sürdü. Nazilli deplasmanda Eskişehirspor'a da yenilince teknik direktör Yüksel Yalova, kulüp ile yollarını ayırdı. Yeşilova, Nazillispor'da sezon içinde göreve gelmiş ancak Romanya Futbol Federasyonu'nda diplomasıyla ilgili yaşanan sıkıntı nedeniyle maçlara çıkmasına rağmen resmi imza atmadan gitmişti. Eskişehirspor maçı öncesi kulüpte yeniden görev alan tecrübeli teknik adamın yeni dönemi de kısa sürdü. Yüksel Yeşilova, "Nazillispor kulübü ile yapılan son görüşmede fikir ayrılığı nedeni ile görevime devam etmeme kararı aldım. Oysa Nazilli'ye severek gelmiştim. Nazilli'yi de çok sevmiştim ama nasip buraya kadarmış. Nazillispor'a ligde başarılar diliyorum" dedi. Yüksel Yeşilova geçen sezon başında da aynı kulüpte resmi maça çıkmadan ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor