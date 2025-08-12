Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya Açıklamalarda Bulundu

Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya Açıklamalarda Bulundu
Güncelleme:
Nazillispor'un başkanı Şahin Kaya, kulübün geleceği ve transfer durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Transfer yasağı nedeniyle zorlu bir süreçte olduklarını belirten Kaya, ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi yönetiminin devredilmesi planı gerçekleşmeyen Nazillispor'da halen başkanlığı yürüten Şahin Kaya açıklama yaptı. Birçok yatırımcıyla kulüp hisselerini satmak için görüşen, Ümir Ambar'la anlaşmasına rağmen ardından anlaşma iptal olan Kaya, hedeflerinin takımı sahaya çıkarıp ligde tutmak olduğunu söyledi. Devir ve logo değişikliği iptal olan, transfer yasağı nedeniyle dağılan kadrosunu takviye edemeyen, çürük raporu çıkan stadını yeni sezonda kullanamayacak siyah-beyazlılarda son olarak sportif direktörlük görevine getirilen Levent Yılmaz da ayrıldı.

Devir hayalleri suya düşen Nazilli'de yeniden kulübün başına geçen mevcut Başkan Şahin Kaya yaşanan süreç ve takımın geleceğine dair konuştu. Kaya ligde kalmayı hedeflediklerini belirterek tek amaçlarının takımı sahaya çıkarmak olduğunu söyledi. Kaya, "Transfer tahtamız kapalı ancak Eskişehirspor'un yaptığı gibi amatör transferle bu engeli aşacağız. Amatör transfer derken profesyonel futbolcuyu da amatör şekilde transfer edebiliyorsun. Amatörden transfer yapacağız diye algılanmasın. Geçtiğimiz sezonda takımımızda olan bazı futbolcu kardeşlerimizle görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde onlar da aramıza katılacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
