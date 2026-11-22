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Aydın Süper Amatör Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kuyucakspor ile karşı karşıya gelen Nazilli Şehir Spor Kulübü, 2-0 geriye düştüğü mücadelede pes etmedi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Serhat Karahan, attığı golle takımına altın değerinde 1 puanı kazandırdı.

Aydın Süper Amatör Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Ligin iddialı ekiplerinden Nazilli Şehir Spor Kulübü, zorlu Kuyucakspor deplasmanına konuk oldu. Kuyucak Pamukören Sahası'nda oynanan ve futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle etkili başlayan Kuyucakspor, henüz 11. dakikada Abdurrahim Acar'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da hız kesmeden başlayan Kuyucakspor, 50. dakikada Ali Yağan'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi ve galibiyet yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

İki fark geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmayan ve pes etmeyen Nazilli Şehir, maçın son bölümünde baskısını artırdı. 77. dakikada sahaya çıkan Selim Acar, farkı 1'e indiren golü atarak takımını yeniden umutlandırdı (2-1).

Beraberlik için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenen konuk ekip, aradığı golü uzatma anlarında buldu. Mücadelenin 90+3. dakikasında topu ağlarla buluşturan Serhat Karahan, skora dengeyi getirerek (2-2) takımına deplasmanda kritik bir 1 puanı hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı