Nazilli Şehir Spor Kulübü taraftarları Sazlı Gençlikspor maçı öncesi meşale yaktı

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Süper Amatör Lig'in 2. haftasında Sazlı Gençlikspor'u konuk edecek olan Nazilli Şehir Spor Kulübü'ne taraftarlarından coşkulu destek geldi. Tesisleri meşalelerle aydınlatan siyah-beyazlılar, futbolculara baklavanın yanı sıra meşhur Aydın inciri ikram edildi.

Süper Amatör Lig'in 2. haftasında Pazar günü saat 14.00'te sahasında Sazlı Gençlikspor'u ağırlayacak olan Nazilli Şehir Spor Kulübü'nde hazırlıklar tamamlandı. Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar kulüp tesislerine çıkarma yaparak takımlarına moral ziyaretinde bulundu.

Akşam saatlerinde tesisleri ziyaret eden taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve söyledikleri tezahüratlarla geceyi aydınlattı. Takımlarına olan inançlarını coşkulu marşlarla dile getiren siyah-beyazlı futbolseverler, futbolculara ve teknik heyete maç öncesi büyük bir motivasyon aşıladı.

Antrenmanın ardından taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara Aydın inciri ikram ederek futbolcuların enerjisini yükseltti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı