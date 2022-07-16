Nazilli'de Nuh yuvaya döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'de Nuh yuvaya döndü

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli'de Nuh yuvaya döndü

Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, eski oyuncusu Nuh Aşkın'ı 4 yıl sonra yuvaya döndürdü.

Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, eski oyuncusu Nuh Aşkın'ı 4 yıl sonra yuvaya döndürdü. Kariyerinde daha önce 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyip geçen sezon Kırşehir Belediyespor'da görev yapan 31 yaşındaki stoper, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yönetici Kader Kabak'ın da katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Nuh Aşkın, "Daha önce de gururla ve özenle terlettiğim formayı tekrar giyecek olduğum için çok mutluyum. Evimde bildiğim, bizleri her zaman destekleyen taraftarlarımızla önemli bir camiada olacağım. Bu beni ayrıca motive edecek. Hepimize hayırlı olsun. Nazilli Belediyespor'un hedefine ulaşabilmesi için çaba göstereceğim" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Kemal Atatürk Kırşehir Belediyespor Nazilli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title