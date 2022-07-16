Nazilli'de Nuh yuvaya döndü

Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, eski oyuncusu Nuh Aşkın'ı 4 yıl sonra yuvaya döndürdü. Kariyerinde daha önce 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyip geçen sezon Kırşehir Belediyespor'da görev yapan 31 yaşındaki stoper, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yönetici Kader Kabak'ın da katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Nuh Aşkın, "Daha önce de gururla ve özenle terlettiğim formayı tekrar giyecek olduğum için çok mutluyum. Evimde bildiğim, bizleri her zaman destekleyen taraftarlarımızla önemli bir camiada olacağım. Bu beni ayrıca motive edecek. Hepimize hayırlı olsun. Nazilli Belediyespor'un hedefine ulaşabilmesi için çaba göstereceğim" dedi.