Nazilli'de çocuklar yaz tatilini yüzme öğrenerek geçiriyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nazilli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme eğitimleri, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Gelişim Projesi' ve GSB Yaz Spor Okulları kapsamında aralıksız devam ediyor.

Yaz tatilini sporla değerlendiren çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde temel yüzme eğitimi alırken, hem yüzme öğreniyor hem de güvenli ve eğlenceli bir ortamda fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor. Nazilli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen eğitimlerle çocukların erken yaşta spor alışkanlığı kazanması, yüzme becerilerini geliştirmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz dönemi boyunca farklı branşlarda düzenlenen spor okullarıyla çocuk ve gençleri sporla buluşturmaya devam edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Gelişim Projesi ve GSB Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklarımızı yüzme branşıyla buluşturuyor, güvenli ve keyifli bir ortamda sporla gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Sporla büyüyen, sağlıklı nesiller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı