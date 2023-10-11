Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hacettepe 1945'e mağlup oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçta Hacettepe 1945 FK'dan Fatih Karslı 2 gol attı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Nazilli Belediyespor sahasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.
Stat: Nazilli
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Barış Sun, İbrahim Ethem Potuk
Nazilli Belediyespor: Canberk, Serhat (Dk.67 Fırat), Onur Hüseyin (Dk.46 Barış), Yakup Emre (Dk.86 Fahri Yağız), Anıl (Dk.82 Efecan), Ekin, Yunus Emre, Tibet (Dk.82 Hüseyin Cihan), Muhammet Tayyip, Güney, Berkant
Hacettepe 1945 SK: Ebrar, Fatih, Ataberk, Berat (Dk.58 Muhammet Furkan), Osman Emirkan (Dk.76 Abdullah), Batuhan, Murat, Bayram Can, Emre Can (Dk.46 Tunahan), İbrahim Baran (Dk.46 Hakan), Efe Serdar (Dk.46 Furkan Ünsal)
Sarı kart: Onur, Serhat (Nazilli Belediyespor) - Fatih, Murat, Muhammet Furkan (Hacettepe 1945 FK)
Goller: Dk. 54-78 Fatih Karslı (Hacettepe 1945 FK)
Kırmızı kart: - - AYDIN