Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Play-off Maçlarına Hazırlanıyor

Nazilli Belediye spor Kadın Futbol Takımı, 2. Lig'e yükselme play-off maçları öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçların ne zaman oynanacağına yönelik resmi açıklama gelmemesine rağmen kadın futbol takımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi sahalarında hazırlıklarına devam ediyor. Gelinen süreç ile ilgili kadın futbol takımına açıklamalarda bulunan Kadın futbol takımı sorumlu yöneticisi Meltem Tuğral, "Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'ın spora ve sporcuya verdiği destekler neticesinde bu yıl ilçemizde Nazilli Belediye spor Yönetim Kurulu'nun da büyük özverisi ile alt yapı branşları başta olmak üzere tüm spor branşlarında başarılar dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de Kadın Futbol Takımı olarak play-off mücadelelerine kaldık. Şuan A takımın sezonu tamamlamasının ardından tesislerimizde tüm gücümüzle hazırlanmaya devam ediyoruz. Hem A takım hem altyapımız olarak amacımız kendi ligimizde şehrimizin adını mümkün olan en geniş kitleye duyurmak. Bunun için gerekli inanç, azim ve mücadele hepimizde mevcut. Play-off maçlarında başarılı olup üst lige çıkacağımız inancı ile yapacağımız mücadelede tüm Nazilli halkını bizi izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN