Nazilli Belediyespor, Ahmet Eymen Eryılmaz ile sözleşme imzaladı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, 22 yaşındaki gurbetçi kaleci Ahmet Eymen Eryılmaz'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eymen Eryılmaz, 20 Şubat 2001 tarihinde Belçika'da doğmuştur. 1,87 boyundadır. Daha önce Belçika'nın 1'inci Lig takımlarından Eupen ve 4'üncü Lig kulüplerinden RRC Stockay'da forma giyen genç oyuncu, en son 2019 Menemen FK ile antrenmana çıkmıştır. Oyuncumuza, 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi.