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Nazilli Belediyespor, Adıyaman 1954 Spor'u 3-0 Mağlup Etti

Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.