Nazilli Belediyespor, Adıyaman 1954 Spor'u 3-0 Mağlup Etti
Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 3-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Nazilli Belediyespor, TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakasında kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
Dk.1; Savunmanın arkasına atılan uzun pasa yönelen Hüseyin Çakmak, kaleci Ömer ile karşı karşıya kaldı. Ömer'in iyi açı kapatması sonucu topa dokunan Hüseyin'in kafa şutunda meşin yuvarlak kale direğini sıyırarak auta çıktı.
Dk.10; Süleyman Enes meşin yuvarlağı ceza yayı sol çizgisinden müsait pozisyondaki Salih Kavrazlı'ya aktardı. Salih'in kontrol edip vurduğu şutunda kaleci Ahmet'i aşan top üst direği sıyırarak auta çıktı.
(Gol) Dk.23; Furkan'ın 50 metrelik defans ve kaleci arasında attığı uzun pasında defansın arasına iyi sokulan Cemil, kaleci Ahmet'ten önce meşin yuvarlağa dokunarak önüne aldı. Defansın müdahalesine rağmen Cemil, topu boş kaleye yuvarladı: 1-0.
Dk.40; Atakan Ekiz'in sol kanattan açtığı ortasında ceza yayı içinde Muhammed Furkan'ın uçarak vurduğu kafa şutunda kaleci Ömer'i geçen top yan ağlarda kaldı.
(Gol) Dk.45+1; Salih'in defansın arkasına attığı ara pasla buluşan Baran'ın plasesinde meşin yuvarlak kaleci Ahmet'in koltuğunun altından müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.
Dk.77; Mansur'un sol kanattan kullandığı köşe atışında Nazilli defansında yaşanan karambolde topa son dokunan Efe'nin şutunda kaleci Ömer son anda meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
(Gol) Dk.84; Anıl'ın hızlı geliştirdiği atakta topla buluşan Salih, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Yakup'a aktardı. Yakup Emre'nin kontrol edip vurduğu şutunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet'in uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 3-0.
Stat: Nazilli İlçe
Hakemler: Erdem Demirtaş, Sinan Bilen, Niyazi Atakan Ataseven
Nazilli Belediyespor: Ömer, Furkan, Baran (Dk.83 Barış ?), Süleyman Enes (Dk.67 Anıl), Salih, Cemil (Dk.56 Berkant), Ali, Hakkı Can, Ekrem (Dk.56 Yakup Emre), Özkan, Recep Efe
Adıyaman FK: Ahmet, Serhat (Dk.70 Mansur), Emirhan (Dk.46 Nezir), Salim, Vedat, Ercan, Muhammed Furkan (Dk.46 Mehmet), Nihat, Atakan, Hüseyin (Dk.61 Efe ), Cumhur (Dk.70 Berkay Sefa)
Sarı Kart: Ercan (Adıyaman FK)
Goller: Dk.23 Cemil, Dk.45+1 Baran, Dk.84 Yakup Emre (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı Kart: - - AYDIN