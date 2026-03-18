Masa tenisinde NAVEK Elit Süper Grup müsabakaları ertelendi
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, NAVEK Elit Süper Grup 4. etap müsabakalarının, İran'daki savaş nedeniyle yabancı sporcuların katılım sağlayamaması sebebiyle ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler 15-17 Mayıs 2026 olarak belirlendi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre faaliyet programında yer alan ve 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NAVEK Elit Süper Grup 4. etap müsabakaları, İran'da yaşanan savaş nedeniyle yabancı sporcuların katılım sağlayamaması sebebiyle 15-17 Mayıs tarihlerine ertelendi.
Söz konusu organizasyonun Ankara Mamak Spor Salonu'nda yapılacağı aktarıldığı açıklamada, "Yenilenen fikstür internet sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan NAVEK Elit Süper Grup Play-Off müsabakaları da ileri bir tarihe ertelenmiş olup, yeni tarih daha sonra ilan edilecektir." denildi.