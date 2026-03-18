Masa tenisinde NAVEK Elit Süper Grup müsabakaları ertelendi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, NAVEK Elit Süper Grup müsabakalarının ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre faaliyet programında yer alan ve 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NAVEK Elit Süper Grup 4. etap müsabakaları, İran'da yaşanan savaş nedeniyle yabancı sporcuların katılım sağlayamaması sebebiyle 15-17 Mayıs tarihlerine ertelendi.

Söz konusu organizasyonun Ankara Mamak Spor Salonu'nda yapılacağı aktarıldığı açıklamada, "Yenilenen fikstür internet sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan NAVEK Elit Süper Grup Play-Off müsabakaları da ileri bir tarihe ertelenmiş olup, yeni tarih daha sonra ilan edilecektir." denildi.