Natural Kızak Yıldız ve Genç Milli Takımları Kastamonu'da Kamp Başlattı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Natural Kızak Yıldız ve Genç Milli Takımları'nın ilk kampı Kastamonu'da başladı. Kamp, 29 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek ve 12'si kadın toplam 26 sporcu yer alacak.