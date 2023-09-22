Natural Kızak Yıldız ve Genç Milli Takımları Kastamonu'da Kamp Başlattı
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Natural Kızak Yıldız ve Genç Milli Takımları'nın ilk kampı Kastamonu'da başladı. Kamp, 29 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek ve 12'si kadın toplam 26 sporcu yer alacak.
Natural Kızak Yıldız ve Genç Milli takımlarının ilk kampı Kastamonu'da başladı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından federasyona bağlanan kızak branşının ilk kampı Kastamonu'da gerçekleştiriliyor.
Kastamonu Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Natural Kızak Yıldız ve Genç Milli Takımı'nın kampı 29 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.
Antrenörlüğünü Emre Erdem, Kayhan Yaşar, Tuğrul Aksu, Halida Alimova, Halim Suha Mesutgil ve Ebru Gizem Hırlı'nın yaptığı milli takım kampında 12'si kadın toplam 26 sporcu yer alıyor.