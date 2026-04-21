Gençlerbirliği, kupadaki Galatasaray maçına hazır

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idmanda futbolcular çeşitli oyunlar ve taktik çalışmalarla hazırlık yaptı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde gruplara ayrılarak koordinasyon ve çabukluğa dayalı oyun oynadı., 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, pas uygulamalarının ardından taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın sahası RAMS Park'taki karşılaşma, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
