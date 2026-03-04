Haberler

Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Natura Dünyası Gençlerbirliği, Aliağa Futbol ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, tedavi süren Oğulcan Ülgün kadroda yer almayacak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Aliağa Futbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idmanın, dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Başkent ekibinde karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi süren Oğulcan Ülgün'ün maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü ve son hafta maçında Aliağa Futbol ile Natura Dünyası Gençlerbirliği yarın saat 20.30'da İzmir'de karşı karşıya gelecek.

