Nasadoge Menemenspor - Kocaelispor: 1-1

STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Erkan Akbulut (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta Nasadoge Menemenspor'la Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Menemenspor 34'üncü dakikada Gomes ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk Kocaelispor 66'ncı dakikada Gueye ile dengeyi sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.