Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Kemal Mavi (xx), Kemal Elmas (xx)

Spor Toto 1'inci Lig 29'uncu hafta mücadelesinde Nasadoge Menemenspor evinde Beypiliç Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Muhammed Himmet, Oğuzhan ve Cisse atarken, Bolu ekibinin gollerini Kassongo ve Kemal kaydetti. Konuk takımda Ali, 57'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Menemenspor 35 puana ulaşırken, Boluspor 35 puanda kaldı.

20'nci dakikada konuk ekip etkili geldi. Ali'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Berk'in topuk pasında Kassongo gelişine vurdu, kaleci Batuhan iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

90+4'üncü dakikada Boluspor'un Emin'le attığı gol, pozisyon öncesi faul gerekçesiyle iptal edildi. Menemenspor maçı 3-2 kazandı.