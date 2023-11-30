İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun organize ettiği U-12 Şenlik liginde mücadele eden Narlıdere Belediyespor U-12 takımı, 7 maçta 6 galibiyet alarak Play-Off'u garantiledi. Takım, liderlik yolundaki rakibi İzmir 1461 Spor'u misafir edecek.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun organize ettiği U-12 Şenlik liginde mücadele eden Narlıdere Belediyespor U-12 takımı, Play-Off'u garantiledi.

Narlıdere Belediyesi'nin minik yetenekleri performanslarıyla göz doldurmaya devam ediyor. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun organize ettiği U-12 Şenlik liginde 16.Grup'ta yer alan Narlıdere Belediyespor U-12 takımı, 7 maçta 6 galibiyet alarak Play-Off'u garantiledi. Çıktıkları 7 maçta 24 gol atıp sadece 4 gol yiyen Narlıdere Belediyespor U-12 takımı, İzmir 1461 Spor'un ardından ligde ikinci sıraya yerleşti. U-12 Şenlik liginde fırtına gibi esen Narlıdere'nin minik yetenekleri, bu hafta Bronzordu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Antrenörleri Yaşar Özel ile birlikte Bronzordu maçına hazırlanan süper yetenekler, hemen ardından ise liderlik yolundaki rakibi İzmir 1461 Spor'u misafir edecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, U-12 Şenlik liginde performanslarıyla göz dolduran süper yetenekleri tebrik ederek, "Çocuklarımızın sporla buluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da katıldıkları turnuvalarda gösterdikleri başarılarla bizleri mutlu ediyor. Hem yarışmacı olmayı hem centilmence mücadele etmeyi öğrenen çocuklarımızı gönülden kutluyorum. Onları yetiştiren hocalarını da tebrik ediyorum. Çocuklarımıza Play-Off müsabakalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.