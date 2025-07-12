Napoli'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetme sebebi ortaya çıktı

Napoli'nin Galatasaray'ın tekliflerini reddetme sebebi ortaya çıktı
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İtalyan devi Napoli'nin Başkanı De Laurentiis'in, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifleri reddetmesinin sebebi ortaya çıktı. İtalyan kulübü, Osimhen'den daha yüksek bir bonservis veya peşin paranın daha yüksek olduğu bir teklif alabileceğini düşünüyor.

Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Victor Osimhen'i henüz takımdan göndermeye ikna olmuş değil. İtalyan devinin Galatasaray'ın Osimhen tekliflerini neden sürekli reddettiği ortaya çıktı.

DAHA YÜKSEK TEKLİF GELEBİLİR DÜŞÜNCESİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli Başkanı De Laurentiis'in Victor Osimhen için devreye girecek başka kulüplerin de olduğunu düşündüğü belirtildi. Napoli'nin Osimhen'den daha yüksek bir bonservis veya peşin paranın daha yüksek olduğu bir teklif alabileceğini düşündüğü, Galatasaray Osimhen transferini olabildiğince geciktirmeye çalıştığı ifade edildi.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

Öte yandan Sarı-kırmızılılar, Osimhen için yeni bir teklif daha yaptı. Galatasaray, Nijeryalı yıldız için 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euronun ise iki taksit halinde Napoli'ye ödemek istiyor. Sarı-kırmızılıların bu teklifine Napoli'den henüz bir cevap gelmedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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