Napoli'de yeni teknik direktör Massimiliano Allegri

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'nin getirildiğini açıkladı.

Napoli, geçtiğimiz sezon Milan'da görev yapan İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Allegri ile 3 senelik sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde bir dönem Napoli forması da giyen Massimiliano Allegri, 2007-2008 sezonunda Sassuolo'yu tarihinde ilk kez Serie B'ye taşıdı. 2010-2011 sezonunda Milan ile lig şampiyonluğu yaşayan Allegri, sonraki sezon da Milano ekibiyle İtalya Süper Kupa'yı kazandı. İtalyan teknik adam, Juventus ile 2014-2019 yılları arasında üst üste Serie A şampiyonluğu yaşarken, bu süreçte iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Aynı zamanda siyah-beyazlı kulüpte 5 kez İtalya Kupasını elde etti.

Allegri, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Milan ile ligi 5. sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı