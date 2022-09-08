Napoli, Liverpool'u bozguna uğrattı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Napoli, sahasında Liverpool'u 4-1 yendi. İngiliz devine hezimeti yaşatan Napoli'de Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min-Jae 90 dakika sahada kaldı. Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Barcelona, Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti.

Napoli ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Diego Armando Maradona Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

LIVERPOOL'U SAHADAN SİLDİLER

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Zielinski, 31. dakikada Anguissa, 44. dakikada Simeone ve 47. dakikada Zielinski kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 49. dakikada Diaz'dan geldi. Bu galibiyetle Napoli, Devler Ligi'nde sezona görkemli bir galibiyetle başladı.

LEWANDOWSKİ HAT-TRICK YAPTI

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Barcelona, Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup etti. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kessie 45+3, 34 ve 67. dakikada Lewandowski ile 71. dakikada Ferran Torres kaydetti. Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 3 farklı takım ile Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

A GRUBU

Ajax - Rangers: 4-0

Napoli - Liverpool: 4-1

B GRUBU

Atletico Madrid - Porto: 2-1

Club Brugge - B.Leverkusen: 1-0

C GRUBU

Barcelona-Viktoria Plzen: 5-1

Inter-Bayern Münih: 0-2

D GRUBU