Nallıhan 2023 Spor Kulübü, Wushu Şampiyonasında 20 Madalya Kazandı

Nallıhan 2023 Spor Kulübü, Wushu Şampiyonasında 20 Madalya Kazandı
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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Nallıhan 2023 Spor Kulübü, Türkiye Wushu Kung-Fu Taı Chı Chın Şampiyonasında toplam 20 madalya kazandı. Sporcular, 13 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarıya imza attılar. Karşılama töreni düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde faaliyet gösteren Nallıhan 2023 Spor Kulübü, Türkiye Wushu Kung-Fu Taı Chı Chın Şampiyonasında 20 madalya kazandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şampiyonaya katılan sporcular, 13 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Kente dönen sporcular için Alparslan Türkeş parkında karşılama töreni düzenlendi.

Nallıhan 2023 Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, önemli bir başarı elde eden genç sporcularını ve Antrenör Gökhan Temel'i tebrik ederek, "Çok yakında başka başarılar geleceğinden endişem yok. Kulübümüze destek veren Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Spor
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