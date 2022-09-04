Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Spor Haberleri Karaman'da düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. Karaman'da düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 35 ilden 277 erkek, 207 kadın olmak üzere toplam 484 sporcu katıldı. Kadınlarda Türkiye şampiyonu 227 puanla Ankara Büyükşehir Belediyespor olurken, ikinciliği 212 puan toplayan 8 Şubat Gençlik Spor Kulübü, üçüncülüğü ise 197 puan kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi elde etti. Erkeklerde 233 puan toplayan Ankara Askispor Türkiye şampiyonu olurken, 190 puanla Ankara Büyükşehir Belediyespor ikinci, 158 puanla Gaziantep Bostancı Kartalspor üçüncü oldu. Dereceye giren kulüplere kupaları, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Karaman Gençlik Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve yönetim kurulu üyelerince verildi. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Naim Süleymanoğlu Karaman Türkiye Spor Haberler

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