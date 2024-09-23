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Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Ragbi Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda Nahit Şahin, 128 oy alarak yeniden başkan seçildi. Rakibi Murat Pazan 89 oy aldı.

İKİ adayın yarıştığı Türkiye Ragbi Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu ve 5'inci Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Mevcut başkan Nahit Şahin ve Murat Pazan başkanlık için yarıştı. 218 delegenin oy kullandığı seçimde Nahit Şahin 128, Murat Pazan 89 oy alırken bir oyda geçersiz sayıldı. 218 delegenin oy kullandığı genel kurulda Nihat Şahin, 128 oy alarak yeniden Ragbi Federasyonu başkanı seçildi.

Yeniden Türkiye Ragbi Federasyonu başkanı seçilen Nahit Şahin'in yönetiminde Şefik Aygöl, Osman Yurt, Tuncay Gündüz, Sercan İlker Ertan, Hüseyin Kuriş, Selçuk Görgülü, Emir Can Kefeli, Yavuz Kaan Akın ve Hamza Taş yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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