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Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nahit Şahin, 128 oy alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda toplam 218 delege oy kullandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Nahit Şahin, yeniden seçildi.

Ankara TZOB Otel'de gerçekleşen genel kurulda başkanlık için, mevcut başkan Nahit Şahin ile bir önceki başkan Murat Pazan yarıştı.

Başkanlık için oylama öncesi yönetim kurulu faaliyet ve mali açıdan ibra edildi.

Toplam 218 delegenin katıldığı genel kurulda 128 oy alan Nahit Şahin, yeniden başkan oldu. Murat Pazan ise 89 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimden sonra camiaya seslenen Nahit Şahin, hep beraber federasyona katkı sağlayacaklarını belirterek, "Biz bir aileyiz, herkesin başkanıyız. Bütün kulüplerimize aynı davranacağız. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hafta sonu milli maçımız var. Yarın işbaşı yapmamız lazım, herkese tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Nahit Şahin'in yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:

Nahit Şahin, Şefik Aygöl, Osman Yurt, Tuncay Gündüz, Sercan İlker Ertan, Hüseyin Kuriş, Selçuk Görgülü, Emir Can Kefeli, Yavuz Kaan Akın, Engin Kömürcü, Hamza Taş.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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