- Nahid Yamak: "Kalan maçlardan en az 9 puan almamız lazım"

GİRESUN - Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Yamak, ligder kalma mücadelesi verdiklerini dile getirerek, "Kalan maçlardan en az 9 puan almamız lazım" dedi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında göreve geldikleri günden itibaren 35 milyon lira ödeme yaptıklarını, kalan borcunda 293 milyon lira olduğunu söyledi.

Hakan Keleş'in istifa etmesinin ardından Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaştıklarını ifade eden Yamak, Buz'un enerjisinin yüksek olduğunu ve takıma iyi geleceğini dile getirdi.

Yamak, "Müthiş enerjisi olan bir hocamız oldu. Enerjisi bize çok pozitif geldi. Giden hocamızın bize söylemeden istifa etmesinden sonra bize iyi geldi. Kısa bir süre şok yaşadık. Tabi pazar günü maç var. Hemen bir hoca getirmemiz lazımdı. Girişimlerimiz oldu. Gerçekten ince eleyip sık dokuduk. Ben hocamızın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Zaten kendisiyle konuşmamızda bize iyi geldi. İnşallah bize iyi gelen oyuncularımıza da iyi geldi. Sonuçta başarılı bir şekilde ligde kalırız" dedi.

"4 maçın 3'ünü kazanmamız lazım"

Süper Lig'de kalma mücadelesi verdikleri vurgulayan Yamak, kalan 4 maçtan en az 3 tanesini kazanmaları gerektiğini söyleyerek, "Temel olarak 4 tane maçımız var. 4 maçtan en az 3 tanesini kazanmamız lazım ki bu ligde kalma şansımız olsun. 4 maçın hepsini kazanırsak hiç kimseye bakmadan ligde kalıyoruz. Ama 9 puan alırsak bu sefer diğer maçların sonucuna bakacağız. 7 puan alırsak yine diğer maçların sonucuna bakacağız" dedi.

Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı için kazanan taraf olmak istedikleri belirten Yamak, "Bizim için gerçekten final maçı. Çıkacağız elimizden geleni yapacağız, onlarda yapacak. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Çünkü bu haftalarda rakibin kim olduğu önemli değil. Bizde bir mücadelenin içerisindeyiz. Daha önce söylediğim gibi bu ligde bu işi başarırsak sezon sonu ödememiz gereken faturanın ödeme kolaylığını sağlamış oluruz. Çok ciddi bir fatura bekliyor bizi. Giresun için büyük bir fatura. Öncelikle burada tutunmamız lazım. Onun için herkesten her türlü yardımı bekliyoruz" diye konuştu.

Kulübün FIFA'daki dava dosyaları nedeniyle aldığı etik yasağın kaldırılması adına büyük uğraşlar verdiklerini vurgulayan Başkan Yamak, şunları söyledi:

"Transfer tahtamızın açılması için girişimler yapıyoruz. Tabi etik yasak var. Etik yasağın önüne geçmek zor. Ama bunları ödeyebilirsek diyeceğiz ki, 'Sayın FIFA, biz size geldik. Böyle bir yönetimiz. Geldik geleli şu ödemeleri yaptık. Niyetimiz budur. Fesheden oyuncularımızla görüşmelerimiz budur. Hepsiyle ilgili biz size bir program yapalım. Sizde bizim etik yasağımızı ya iptal edin ya da ileri atın.' Çünkü tarihte yapılmış örnekleri var. Bazı İngiliz kulüpleri aynı problemleri yaşamış ve ileri atılmış. Bunları ilmek ilmek işliyoruz. Bütün bu davaların sonuçlarını ve süreçlerini hukuk kurulu olarak okuyoruz. Sayfalarca metin okuyoruz. Bunu nasıl çözebiliriz diye uğraşıyoruz."

"Bilet gelirleri bizim için önemli"

Süper Lig'in 33. haftasında konuk edecekleri Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarına gelen tepkilerle ilgili de konuşan Yamak, bilet gelirlerinin kulüp için önemli olduğunu belirten Yamak, "Biz Anadolu kulübüyüz. Ekonomisi zayıf bir kulübüz. Bizim bu maçlarda elde ettiğimiz gelirler bizim toplam bütçemizin içinde ciddi rakamlar oluşturmak zorunda. Biz bunlarla yaşıyoruz. Büyük takımların taraftarlarına da sesleniyorum. Biz futbol içinde olan herkesi çok seviyoruz. Ama bizim bu bilet gelirimiz de olmasa zaten kalıcı gelirimiz yok. Gelelim bizim taraftarımıza. Zaten Başakşehir ve Sivasspor maçlarına gelen taraftarımıza yüzde 50 indirim yaptık. Örneğin 500 lira olan kale arkası indirimle 250 lira. Bunları almalarını istedik. Bunlar kulübe destektir" diyerek sözlerini tamamladı.