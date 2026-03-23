N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı kampına katılırken yine tarzı ve tavırlarıyla dikkat çekti.

SADE TARZIYLA ÖNE ÇIKTI

Kampa gelişi sırasında oldukça sade bir kombin tercih eden Kante, gösterişten uzak tarzıyla futbolseverlerin beğenisini topladı.

DİĞER FUTBOLCULARIN TARZIYLA KIYASLANDI

Milli takım kampına katılan bazı futbolcuların dikkat çeken ve iddialı kıyafet tercihleri konuşulurken, Kante'nin sade ve doğal duruşu daha fazla takdir topladı.

EFENDİ TAVIRLARIYLA TAKDİR TOPLADI

Sahadaki mütevazı kişiliğiyle bilinen yıldız futbolcu, kamp sürecinde de aynı duruşunu sürdürerek sosyal medyada olumlu yorumlar aldı. Kante'nin görüntüleri kısa sürede yayılırken, kullanıcılar yıldız oyuncunun sadeliğini ve karakterini öven yorumlar yaptı.