N'Golo Kante, Fenerbahçe'de ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'dan transfer ettiği N'Golo Kante ile İstanbul'da antrenmanlarına başladı. Ünlü futbolcu, takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra tesislerde çalışmalarını sürdürdü.

FENERBAHÇE'NİN Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden kalkan özel uçakla dün akşam İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. İdman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tanışan ve ardından tesisleri gezen N'Golo Kante, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

