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9. MXGP Türkiye Afyonkarahisar'da Nefes Kesen Antrenmanlarla Başladı

9. MXGP Türkiye Afyonkarahisar'da Nefes Kesen Antrenmanlarla Başladı
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AFYONKARAHİSAR'da bu yıl 9’uncu kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) antrenman ve ısınma turlarıyla başladı.

AFYONKARAHİSAR'da bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye ) antrenman ve ısınma turlarıyla başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen MXGP Türkiye'de dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası motokrosçular pistteki yerlerini aldı. Bugün gerçekleştirilen serbest antrenman ve sıralama turlarında yarışçılar, zorlu parkurda en hızlı dereceyi yapmak ve yarış gününe avantajlı konumda başlamak için mücadele etti. Tribünleri dolduran binlerce motor sporları tutkunu, sporcuların ısınma turlarındaki nefes kesen viraj performanslarını ve yüksek atlayışlarını ilgiyle takip etti. Hafta sonu boyunca MXGP, MX2, MX2 Women ve Avrupa Motokros Şampiyonası etaplarında büyük çekişmeye sahne olacak pistte, ısınma turlarının ardından final yarışlarına geçilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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