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MW Phokaia Yelken Şenliği Foça'da Gerçekleştirildi

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İzmir'in Foça İlçesi, MW Phokaia Yelken Şenliği ile tanıtıldı. Rüzgar sörfü ve yat kulüplerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Foça'nın tarihi ve doğal güzellikleri vurgulandı. Foça Kaymakamı ve Belediye Başkanı, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini açıkladı.

İzmir'in Foça İlçesi'nin tanıtımı amacıyla MW Phokaia Yelken Şenliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Dikili, Urla, Karaburun, Çeşme, Foça'daki rüzgar sörfü ve yat kulüplerden 45 yelkenli, Karaburun açıklarından Foça Orak Adasına hareket etti.

Foça'da düzenlenen plaket töreninde konuşan Foça Kaymakamı ve Düzenleme Komitesi Başkanı Mehmet Türköz, Foça'nın hem tarihi hem de doğal güzellikleri bakımından zengin bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin rüzgarının turizm için önem taşıdığını kaydeden Türköz, "Önümüzdeki aylarda yelken sporuyla ilgili birçok organizasyon düzenleyeceğiz. Amacımız Foça'yı tanıtmak." dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da ilçelerinin deniziyle, insanıyla özel bir ilçe olduğunu, dünyaya tanıtmak için çalışmalara devam ettiğini anlattı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise "Foça ile ilgili hayallerimiz vardı, onları bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Foça güzelliklerinin yanı sıra artık rüzgarıyla da isminden bahsettirmeye başladı. İlçemiz rüzgarıyla da turizme hizmet etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Törende etkinliğe destek veren ve katılanlara plaket verilmesinin ardından Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri gerçekleştirildi.

Etkinlik, bugün tarihi Beşkapılar Kalesi önünde toplanacak yelkenlilerin, İngiliz Burnu, İncir, Fener, Orak adaları, Siren Kayalıkları güzergahındaki gösterisiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor

Etkinlik Turizm izmir Spor Foça

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