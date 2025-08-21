Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
İSTANBUL'A GELECEK
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.