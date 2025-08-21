Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor

Transferde mutlu son! Fener'in yeni yıldızı bugün İstanbul'a geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig devi, West Ham ile anlaştığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı.

İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-lacivertli ekip, West Ham'da forma giyen Meksikalı orta saha Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, bugün İstanbul'da olacak.

Mutlu son! Süper Lig devi yeni yıldızına kavuşuyor

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahayı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
Başı çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu

Odaya giren baba, gencecik evladını korkunç halde buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Mide bulandıran görüntüler! Tuvalette hazırlayıp, insanlara satıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.