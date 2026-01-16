Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın

Galatasaray, genç kanat oyuncusu Can Armando Güner transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, sürecin kulübü Borussia Mönchengladbach ile yapılacak görüşmelere bağlı olarak şekilleneceği ifade edildi.

FIFA SORUNU YAŞAMAMAK İÇİN ALMANYA'YA DÖNDÜ

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın projesine ikna olan Can Armando Güner, sürecin "FIFA'lık" bir problem doğurmaması adına Almanya'ya geri döndü. 2008 doğumlu oyuncunun Mönchengladbach U-19 takımıyla antrenmanlara devam ettiği aktarıldı.

GALATASARAY OCAK AYINDA KADROYA KATMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın, Can Armando Güner'i ocak ayında cüzi bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman kulübüyle uzlaşma zemini aradığı kaydedildi.

UZLAŞMA OLMAZSA SEZON SONU FORMÜLÜ

Borussia Mönchengladbach'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde Galatasaray'ın transferi sezon sonuna bırakacağı ifade edildi. Bu senaryoda genç oyuncunun sezon sonunda sarı-kırmızılılara katılacağı aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN TAKİPLEŞME

Transfer süreci sürerken Can Armando Güner'in Galatasaraylı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe aldığı belirtildi. Ayrıca Abdullah Kavukcu'nun da genç oyuncuyu takip ettiği kaydedildi.