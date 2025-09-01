Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile Anlaştı

Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele edecek Mütevellispor, yeni sezonda teknik direktörlük görevine Rıdvan Türküler'i getirdi.

Manisa ve Ege futbolunun yakından tanıdığı, Manisa ve İzmir başta olmak üzere birçok takımda başarıyla görev yapan, gittiği her kulübe yeni bir vizyon ve heyecan katan tecrübeli teknik adam Rıdvan Türküler, Manisa 1. Amatör Küme Merkez Grubu'nda mücadele edecek Saruhanlı'nın köklü takımlarından Mütevellispor ile anlaşma sağladı.

İmza töreninde Mütevellispor Kulüp Başkanı Ahmet Dilek, yöneticiler Adnan Kocacık, Suat Tutay ve Muharrem Çiloğlu hazır bulundu.

Tecrübeli teknik adam Rıdvan Türküler ve kulüp yönetimi ortak açıklamalarında anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, yeni sezon planlamalarının tamamlandığını ve çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade ettiler. - MANİSA