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Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim

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Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu, GMG Kastamonuspor'a 100 bin lira bağışta bulundu. Konuyla ilgili paylaşım yapan Topaloğlu, "Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemez ise mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler" dedi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Gmg Kastamonuspor'un Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, takım için bağış kampanyası başlattı.

Birçok kesimden ilgi gören kampanyaya sanatçı Mustafa Topaloğlu da destek verdi. Topaloğlu, GMG Kastamonuspor Kulübü Başkanı Cengiz Aygün'ün başlattığı bağış kampanyasına 100 bin TL katkıda bulunduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"YUKARIDAN İSTERİM"

Mustafa Topaloğlu, paylaşımda Kulüp Başkanı Aygün'ün Kastamonu'ya duyduğu büyük sevgi ve bağlılığa dikkat çekerek, "Kastamonu'ya her türlü katkıyı sunmak bizim de görevimizdir. Bir Karadeniz takımı olarak Kastamonuspor'un şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Cengiz başkanım güzel bir kampanya başlatmış. Bende kampanyaya 100 bin TL ile katılıyorum. Damlaya damlaya göl olur, damla büyür sel olur. O da denizlerde deniz, Karadeniz, okyanus olur. Hadi Kastamonuspor için birlikte bu kampanyaya katılalım ve Kastamonuspor'u şampiyon yapalım. Şayet benim Karadenizli hemşehrilerim bu kampanyayı desteklemezse, mecbur kalırsam yukarıdan isterim, uzaydan gönderirler. O zaman da hepimiz mahcup oluruz. Bizi uzaylılardan istemek durumunda bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Spor
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