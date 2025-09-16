Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı

TRABZONSPOR'a başkanlığı döneminde büyük başarılar kazandıran efsane isim Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıl dönümünde İstanbul Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı.

Trabzonspor'a 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkan, eski divan kurulu başkanı ve eski 2'nci Başkan Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

İstanbul Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında düzenlenen anma törenine; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok ile Engin Çınar'ın yanı sıra Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende Mustafa Şamil Ekinci'nin kabrine çelenk bırakılırken, dualar okundu. Katılımcılar, Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ekinci'yi bir kez daha rahmet ve minnetle andı.