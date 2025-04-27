Mustafa Kaplan: Ankaragücü Kümede Kalacak

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, başkent ekibini 2019'da olduğu gibi kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, final niteliğindeki maçtan galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Oyuncularının sahada onurlu bir şekilde mücadele ettiğini dile getiren Kaplan, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularımızla yaptığımız konuşmada, 'Bu maçımız final maçı. Bu maçı kazanırsak, önümüzdeki iki maçımızı da kazanırız ve bu takım kümede kalır.' dedim. Maçın başından sonuna kadar her şeyden memnunum. Belki ikinci yarı biraz oyun farklı yönlere gitmiş olabilir ama amacımız zaten kazanmaktı. İyi oyundan ziyade kazanmak önemliydi. Kazandık, bütün oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaplan, 1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü'nün yaşaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maç toplantısında ' Ankaragücü yaşamak istiyor.' dedik. 2019'da bunu yaptık. 2019'daki oyuncularımızın animasyon videosunu izlettik. Bizim için hafta içinden itibaren her şey çok güzel gitti. Başlangıç final maçını kazandık. Bundan dolayı son derece mutluyum. Ankaragücü taraftarları yanımızda olduğu sürece bu takımın kesinlikle küme düşmeyeceğini söylüyorum. 2019'daki enerjiyi, birlik ve beraberliği yansıttık. Eksiklerimiz, sakatlarımız vardı, ona rağmen bugün yürekli oynayan bir oyuncu grubum vardı."

İyi bir "Ankaragüçlü" olduğunun altını çizen Kaplan, "Ankaragücü olarak yaşamamız lazım. Bizim, büyük bir mazimiz var. Ankaragücü'nün buralarda olmaması lazım. Sezon başı hepimiz, 'Bu takım ilk 2'den çıkar.' dedik. Şu anki konum, bizim camiamıza yakışmıyor. Bugün sevindirici olan taraftar, futbolcu ve bizler kenetlendik. Hepimizin amacı Ankaragücü'nü ligde tutmak. Oyuncular çok istekli, arzulu ve mutluydu. Başkanımız da çok güzel bir konuşma yaptı, oyuncularımıza 20'şer bin dolar prim açıkladı. Oyuncularımıza takımı kümede tutmaları halinde otobüsle Ankara'da tur atacağımızı söyledim." şeklinde konuştu.

Yıldırım Mert Çetin'i takımda düşünmediğini açıklayan Kaplan, oyuncuyla aralarında geçen konuşmayı anlattı:

"Mert Çetin benim Gençlerbirliği'nden öğrencim. Tanışma toplantısına gelmedi. Kahvaltıda da kendisini görmedik. Toplantıdan sonra geldi ve bana 'Akşam uyuyamadım, karnım ağrıdı.' dedi. 'Mert, bugünden itibaren seni bu kulüpte istemiyorum, sana izin versinler git.' dedim. Sonrasında geldi 'Sana faydalı olmak istiyorum.' dedi. Ben de '11 maçtır oynuyorsun hiç faydanı görmedim, seninle çalışmak istemiyorum.' dedim."

MKE Ankaragücü'ndeki yeni dönemine galibiyetle başlayan Mustafa Kaplan, üç puanı taraftarlara armağan etti.