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Erokspor'da Gürsel: Pozisyon Değerlendiremedik

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Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Iğdır FK maçındaki 1-0'lık yenilginin ardından pozisyonları değerlendiremediklerini, ilk galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve Bodrum maçında bu sorunu çözeceklerini söyledi.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 1-0 mağlup oldukları Iğdır FK maçında pozisyonları değerlendirme anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Iğdır FK'ya 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz tabii ki. Kendi sahamızda oynadığımız maçı kazanmak istiyorduk. Çünkü her hafta oyun olarak da pozisyon olarak da hep gelişip üstüne koyuyoruz ama pozisyonları değerlendirme anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün de aynı sıkıntıyı yaşadık. Maça geldiğimizde maçın ilk yarısı bayağı dengeli bir müsabaka mücadele anlamında geçti ama başlarında Yusuf'la kaçırdığımız yine çok net bir pozisyon var. Kendi hatamızdan, bireysel hatadan yediğimiz golden sonra ikinci yarı tamamen oyun bizim kontrolümüzde. Gerek bütün oyuncuların bu anlamda mücadele anlamında, oyunsal anlamda ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama dediğim gibi pozisyona girmede sıkıntı yok ama pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Ama bu böyle gitmeyecek, 4. haftadayız. Bu takım bunun üstesinden gelecek hem karakterde hem güçte. İnşallah en kısa zamanda dediğimiz ilk maç perşembe günü Bodrum maçında üzerimizden bu gol sorununu ortadan kaldırırsak... Kazanmayı, ilk galibiyete ihtiyacımız var. Onu aldığımız anda hem özgüvenle devamı gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü baktığımızda oyun anlamında olsun hep gelişen, pozisyona girme anlamında, oyunun kontrolü... Son 4 maçta da bu maçta da öyle, büyük çoğunluğu bizim kontrolümüzde olan, pozisyonların geldiği ama golün gelmediği... Futbolda bunlar var. Ama dediğim gibi biz takım olarak bunun üstesinden gelecek güçteyiz. Bu takım bunun üstesinden gelecektir. Çalışacağız. Perşembe günkü Bodrum maçında inşallah bütün bu söylediklerimi telafi ederek geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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