İstanbulspor-Bandırmaspor maçının ardından - Haberler

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Mehmet Hüseyin Dalgıç, play-off mücadelelerinde iyi takımların yer alacağını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalgıç,Bandırmaspor bu ligin en iyi organize takımlarından biri. Kaliteli futbolculara sahip, iyi organize olan bir takım. Onlara bundan sonraki Eyüp maçında başarılar dilerim. Biz de bugün istediğimiz oyunu dönem dönem sahaya yansıttık. Play-off'u düşünerek riske girmeden maçı tamamladık. Çarşamba günü Erzurum'da play-off'un ilk ayağını oynayacağız. Buraya avantajlı bir skorla dönmeye çalışacağız. Play-off maçları farklı olur. Lig maçlarındaki istatistikleri inceledik. Birçok faktör var. Sahada futbolcunun o günkü ruh hali, maçın stresi hava koşulları var. Bandırmaspor gibi güçlü takımların arasında kaldığımıza göre bizde iyi takımız. Erzurumspor da iyi bir takım. İyi takımların karşılaştığı iyi maçlar olacak" şeklinde konuştu.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise açıklamasında "Şimdi esas dört takımında hedefi olan play-off maçlarına geçeceğiz." dedi.

Gürsel, "Öncelikle lig bitti, iki takımı da tebrik etmek lazım. Şimdi esas dört takımında hedefi olan play-off maçlarına geçeceğiz. Bugün de oyuncularımızın tamamen düşünceleri play-off'a yönelikti. Bu maça konsantre olmak kolay değildi. Futbolcularımız tamamen çarşambaya odaklanmış durumda. Oyunun içinde baktığımızda benim için oyuncuların fiziksel ve zihinsel olarak yıpranmadan play-off maçına çıkmalarını düşünüyorduk, değişiklikleri de tamamen o yönde yaptık. Rakibimiz Eyüpspor oldu, Erzurumspor da olabilirdi. Önemli olan çarşamba gününe hazır gitmekti. Finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.